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На выходных кузбассовцев ожидает по-весеннему теплая погода
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На выходных кузбассовцев ожидает по-весеннему теплая погода 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде на выходных.
В пятницу по югу области днем воздух прогреется до +19°С, на остальной территории +9, +14°С. Восточный ветер усилится до 15 м/с при прохождении теплого атмосферного фронта. Возможны небольшие дожди, грозы. Ночью юго-восточный ветер с порывами до 12-17 м/с, температура +1, +6°С.
В субботу на погоду будет влиять циклон, пройдет холодный атмосферный фронт. Местами возможны грозы, осадки от небольших до умеренных, порывистый северо-западный ветер. Днем столбик термометра покажет +12, +17°С, ночью опустится до +2, +7°С.
В воскресенье днем ожидается +9, +14°С, ночью похолодает до -1, +4°С. Местами возможны дожди, ветер западный умеренный.
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