На выходных кузбассовцев ожидает по-весеннему теплая погода

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде на выходных.

В пятницу по югу области днем воздух прогреется до +19°С, на остальной территории +9, +14°С. Восточный ветер усилится до 15 м/с при прохождении теплого атмосферного фронта. Возможны небольшие дожди, грозы. Ночью юго-восточный ветер с порывами до 12-17 м/с, температура +1, +6°С.

В субботу на погоду будет влиять циклон, пройдет холодный атмосферный фронт. Местами возможны грозы, осадки от небольших до умеренных, порывистый северо-западный ветер. Днем столбик термометра покажет +12, +17°С, ночью опустится до +2, +7°С.

В воскресенье днем ожидается +9, +14°С, ночью похолодает до -1, +4°С. Местами возможны дожди, ветер западный умеренный.