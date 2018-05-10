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Ждет ли нас нашествия клещей в Татарстане?
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Ждет ли нас нашествия клещей в Татарстане? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В Челнах за одну неделю клещи укусили 77 человек. Надо опасаться нашествия кровососов?
«Такая активизация клещей связана с резким потеплением после долгого холодного периода, — объясняет доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины КФУ Николай Шулаев. — Кроме того, в праздники люди начали выезжать в лес и на дачу.
То, что резкий рост числа укусов произошел именно в Челнах, возможно, связано со сложившимися здесь условиями для благополучной зимовки кровососущих. Кроме того, возле Челнов много лесов, в отличие, скажем, от Лениногорского района. По итогам нынешней теплой недели наверняка и в других районах вырастет число укушенных.
В нашей зоне клещи нечасто бывают носителями клещевого энцефалита в отличие от Дальнего Востока или Урала. Тем не менее паразита нужно исследовать в лаборатории, чтобы узнать, является ли он переносчиком болезней».
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