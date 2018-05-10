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Под Костромой хотят организовать паромную переправу для фур
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Под Костромой хотят организовать паромную переправу для фур 

k1news.ru 1 час назад
Костромской департамент транспорта рассматривает возможность организации паромной переправы для фур в Костромском районе. На время ремонта моста большегрузы предлагают переправлять через реку между деревнями Се­ред­няя и По­долец, сообщает ГТРК «Кострома».
Только вот жителям деревень такая идея не нравится. Хорошо, что трафик в городе уменьшится, но людям из этих деревень тоже не хочется жить под постоянный шум моторов. Строительство причала уже началось, и они решили вмешаться, пока не поздно.
У нас в суб­бо­ту был сход граж­дан. Ре­ак­ция у всех очень от­ри­цатель­ная. Все ка­тего­ричес­ки про­тив это­го па­рома. Бы­ло под­го­тов­ле­но пись­мо на имя гу­бер­на­тора, оно пе­реда­но в при­ем­ную. Сей­час лю­ди у нас, юрис­ты, го­товят еще до­пол­ни­тель­но пись­ма в Рос­при­род­надзор и в го­сав­то­ин­спек­цию, — делится по­мощ­ник пред­се­дате­ля са­довод­ческо­го то­вари­щес­тва «Ко­лос 92» Юрий НЕДОРЕЗОВ.
Если переправа тут все же появится, то фуры будут ездить по грунтовке шириной всего в 2 метра мимо садов, мимо домов людей.
Организовать переправу поручили владимирской фирме. Паром сможет перевозить до 30 фур в день по цене около тысячи рублей независимо от груза.
В департаменте транспорта говорят, что окончательное решение о строительстве переправы именно здесь еще не принято.
Мы сей­час изу­ча­ем, рас­смат­ри­ва­ем воз­можнос­ти дан­ной па­ром­ной пе­реп­ра­вы, ко­торая мо­жет на­ходить­ся не обя­затель­но в Се­ред­нем и По­доль­це. Она мо­жет на­ходить­ся и в дру­гих мес­тах, где мо­жет пе­реп­равлять­ся гру­зовой тран­спорт. За­висит это от ря­да фак­то­ров — в том чис­ле, и от воз­можнос­тей са­мого па­рома, — отметил ди­рек­тор де­пар­та­мен­та Ви­талий УШАНОВ.
Среди вариантов мест для организации переправы — ули­ца Крас­ная бай­дар­ка в Кос­тро­ме или су­щес­тву­ющая пе­реп­ра­ва в по­сел­ке Крас­ное. Мнение людей при решении вопроса, в любом случае, учтут.
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