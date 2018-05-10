Под Костромой хотят организовать паромную переправу для фур 

Костромской департамент транспорта рассматривает возможность организации паромной переправы для фур в Костромском районе. На время ремонта моста большегрузы предлагают переправлять через реку между деревнями Середняя и Подолец, сообщает ГТРК «Кострома».
Только вот жителям деревень такая идея не нравится. Хорошо, что трафик в городе уменьшится, но людям из этих деревень тоже не хочется жить под постоянный шум моторов. Строительство причала уже началось, и они решили вмешаться, пока не поздно.
У нас в субботу был сход граждан. Реакция у всех очень отрицательная. Все категорически против этого парома. Было подготовлено письмо на имя губернатора, оно передано в приемную. Сейчас люди у нас, юристы, готовят еще дополнительно письма в Росприроднадзор и в госавтоинспекцию, — делится помощник председателя садоводческого товарищества «Колос 92» Юрий НЕДОРЕЗОВ.
Если переправа тут все же появится, то фуры будут ездить по грунтовке шириной всего в 2 метра мимо садов, мимо домов людей.
Организовать переправу поручили владимирской фирме. Паром сможет перевозить до 30 фур в день по цене около тысячи рублей независимо от груза.
В департаменте транспорта говорят, что окончательное решение о строительстве переправы именно здесь еще не принято.
Мы сейчас изучаем, рассматриваем возможности данной паромной переправы, которая может находиться не обязательно в Середнем и Подольце. Она может находиться и в других местах, где может переправляться грузовой транспорт. Зависит это от ряда факторов — в том числе, и от возможностей самого парома, — отметил директор департамента Виталий УШАНОВ.
Среди вариантов мест для организации переправы — улица Красная байдарка в Костроме или существующая переправа в поселке Красное. Мнение людей при решении вопроса, в любом случае, учтут.