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Старинные монеты подменили в «Антикварной лавке» Академгородка
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Старинные монеты подменили в «Антикварной лавке» Академгородка 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске неизвестный проник в «Антикварную лавку» на улице Героев труда. Оттуда злоумышленник похитил две старинные монеты 1897 и 1899 годов выпуска, поменяв их на похожие, но не представляющие никакой ценности. Общая сумма причиненного ущерба составила 72 тысячи рублей.
«Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 21-летний житель микрорайона Шлюз, — говорит представитель ГУ МВД по области Антон Сурнин. — В отношении парня избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Молодой человек сбыл похищенное в другую антикварную лавку. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местоположения и изъятие».
Владелец «Антикварной лавки» в Академгородке по телефону отказался от комментариев. Добавим, что недавно объявление о продаже старинной монеты появилось в паблике «Типичное Болотное». Разместивший объявление аноним предлагал потенциальным покупателям самим предлагать свою цену на раритет. Он торговал монетой номиналом 1 деньга времен Павла I. Это конец 18 — начало 19 века.
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