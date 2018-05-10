Свердловские энергетики готовятся к грозовому сезону

Во всех 35 территориальных подразделениях «Облкоммунэнерго» в Свердловской области завершились проверки специального оборудования, отвечающего за безопасное прохождение грозового сезона. На подстанциях, распределительных пунктах и воздушных линиях обследовано состояние устройств грозозащиты и молниеотводов, протестированы и обновлены ограничители перенапряжения.

— У нас есть перечень обязательных мероприятий, которые мы проводим ежегодно, чтобы обеспечить по максимуму безаварийное прохождение грозового сезона. К началу мая все они выполнены, проведены работы по ремонту, замене и установке необходимого оборудования. Кроме того, грозы чреваты сильным ветром, поэтому на трассах вдоль ЛЭП и рядом с объектами мы дополнительно произвели вырубку угрожающих деревьев и поросли, — рассказал заместитель главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

В режиме повышенной готовности находятся и все 15 высоковольтных испытательных передвижных лабораторий предприятия — спецтехнику энергетики будут использовать для оперативного обнаружения мест технологических нарушений на сетях.

Фото: Joe Randall