Власти Прикамья отказались от спрямления двух участков шоссе Космонавтов

Глава краевого Минтранса Николай Уханов на заседании правительства вновь рассказал о планах по выпрямлению шоссе Космонавтов.

О выпрямлении шоссе Космонавтов краевые власти заявили в 2017 году после того, как дорогу раскритиковал вице-премьером и бывшим губернатором Пермского края Юрием Трутневым . Проект реконструкции шоссе краевой Минтранс оценил примерно в 250 миллионов рублей. Он предусматривает спрямление шести участков дороги от реки Мулянка до аэропорта «Большое Савино». Завершить работы планируется до конца 2018 года.

— Мы определили шесть участков, которые подлежат реконструкции, — пояснил глава Минтранса Николай Уханов. — Это спрямление на развязках и отнесенных левых поворотах. Хочу сказать, что пятого и шестого участка не было в проектной документации, но мы их также рассмотрели. В этом году подлежат реализации первый, второй, третий и четвертый участки, который изначально были. Пятый и шестой участок — это развязка в Савино . Она получается достаточно дорогой — порядка 150 миллионов рублей.

По словам Николая Уханова, общий объем средств на выпрямление шести участков оценен примерно в 460 миллионов рублей. При этом губернатор Пермского края Максим Решетников предложил пока отказаться от выпрямления пятого и шестого участка.

— Мы уже с вами это обсуждали, что в общем-то в нормальную дорогу вкладывать такой объем средств, наверно, нас не поймут, — заявил глава региона. — Поэтому к пятому и шестому участку надо будет дополнительно вернуться. Четвертый, третий, второй и первый участки, где у нас «луковицы», которые действительно создают угрозу безопасному движению, их необходимо сделать.

Кроме спрямления шоссе Космонавтов краевой Минтранс планирует построить двухуровневую развязку на пересечении шоссе Космонавтов с улицами Оверятская и Промышленная стоимостью 1,3 миллиарда рублей. В июне 2018 года министерство транспорта Прикамья планирует объявить конкурс на проектирование участка. Реализовать проект власти собираются в 2020-2021 году.

Подробнее о реконструкции шоссе Космонавтов читайте наш материал «Выпрямляем вместе».