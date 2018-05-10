Кристен Стюарт, Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт на вечеринке Vanity Fair в Каннах 

Кто: Кристен Стюарт, Пенелопа Крус, Кейт Бланшетт, Саша Лусс, Изабель Аджани, Хлоя Севиньи и многие другие.
Что: Вечеринка Vanity Fair в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, Канны.
Где: Отель JW Marriott Rooftop, Канны.
Когда: 09.05.2018.
Люди говорят: В первый день кинофестиваля красной дорожке многие звезды предпочли вечеринку Vanity Fair на террасе Club Costes by Albane отеля JW Marriott Rooftop. Так поступили Кристен Стюарт, Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт. Кстати, для вечеринки и Кристен, и Пенелопа выбрали коктейльные платья Chanel.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kristen-styuart-penelopa-krus-i-kejt-blanshett-na-vecherinke-vanity-fair-v-kannah/