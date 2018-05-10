Ещё
Кристен Стюарт, Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт на вечеринке Vanity Fair в Каннах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кристен Стюарт, Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт на вечеринке Vanity Fair в Каннах 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Кристен Стюарт, Пенелопа Крус, Кейт Бланшетт, Саша Лусс, Изабель Аджани, Хлоя Севиньи и многие другие.
Что: Вечеринка Vanity Fair в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, Канны.
Где: Отель JW Marriott Rooftop, Канны.
Когда: 09.05.2018.
Люди говорят: В первый день кинофестиваля красной дорожке многие звезды предпочли вечеринку Vanity Fair на террасе Club Costes by Albane отеля JW Marriott Rooftop. Так поступили Кристен Стюарт, Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт. Кстати, для вечеринки и Кристен, и Пенелопа выбрали коктейльные платья Chanel.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kristen-styuart-penelopa-krus-i-kejt-blanshett-na-vecherinke-vanity-fair-v-kannah/
Peopletalk: последние новости
Вот это антихайп! Джастин Бибер против Met Gala и гламура Все, что мы знаем об охраннике Кайли Дженнер, которого в Сети считают отцом ее дочки Ева Лонгория провела Baby Shower. Смотри фото!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80261
Медведев предложил Дворковичу новую должность113
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом68
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО90
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1226
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение