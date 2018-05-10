Дамаск, 10 мая /Синьхуа/ — Сирийские войска ПВО в четверг перехватили десятки израильских ракет, запущенных по территории Сирии. Об этом сообщил местный государственный телеканал.
По его данным, израильская армия в четверг утром начала запускать ракеты по Сирии, система ПВО средневосточной страны перехватила и уничтожила десятки ракет в воздухе. Несколько ракет попали по сирийским военным объектам, включая позиции ПВО, радар и арсенал.
По словам очевидцев, в четверг с 03:00 по местному времени в Дамаске постоянно слышались взрывы, ракеты, предположительно противовоздушные, время от времени поднимались в воздух и попадали в другие ракеты, предположительно запущенные противником.
По состоянию на момент передачи этого сообщения сирийское правительство и армия пока не обнародовали какого-либо официального заявления.
За последнее время сирийская территория неоднократно подвергалась ракетным обстрелам. Сирийские СМИ 8 мая сообщили, что войска ПВО во вторник вечером перехватили две израильские ракеты к югу от Дамаска. 29 апреля под удар попали несколько военных объектов в провинциях Хама и Алеппо. 14 апреля США, Великобритания и Франция запустили ракеты по целям в Сирии. —0—