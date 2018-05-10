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Почему перед этим норвежцем не может устоять ни одна женщина? Смотри фото!
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Почему перед этим норвежцем не может устоять ни одна женщина? Смотри фото! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Лассе Матбергу — 30 лет. Из-за накаченного тела, брутальной бороды и длинных роскошных волос его прозвали викингом. И перед свирепым взглядом этого красавца не может устоять ни одна женщина! Лассе работает морским офицером. На его страничку в Инстаграм подписаны более 170 000 человек.
Поклонницы норвежского копа постоянно засыпают его комплиментами. Ему даже поступают предложения о женитьбе и просьбы сделать ребенка!
Давайте же посмотрим, что в этом заморском красавце такого, что заставляет женщин терять голову!
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