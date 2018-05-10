Почему перед этим норвежцем не может устоять ни одна женщина? Смотри фото!

Лассе Матбергу — 30 лет. Из-за накаченного тела, брутальной бороды и длинных роскошных волос его прозвали викингом. И перед свирепым взглядом этого красавца не может устоять ни одна женщина! Лассе работает морским офицером. На его страничку в Инстаграм подписаны более 170 000 человек.

Поклонницы норвежского копа постоянно засыпают его комплиментами. Ему даже поступают предложения о женитьбе и просьбы сделать ребенка!

Давайте же посмотрим, что в этом заморском красавце такого, что заставляет женщин терять голову!