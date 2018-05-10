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Совет по законотворчеству при председателе Госдумы продолжит обсуждение проекта о контрсанкциях 11 мая
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Совет по законотворчеству при председателе Госдумы продолжит обсуждение проекта о контрсанкциях 11 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Совет по законотворчеству при председателе Госдумы 11 мая продолжит обсуждение замечаний и предложений регионов и экспертов к законопроекту об ответных действиях в отношении антироссийской политики США. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. «11 мая, в 11.00 в зале 137 (ул. Охотный ряд, д. 1) состоится заседание Совета по законотворчеству при председателе Государственной Думы, посвященное законопроекту „О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств“, — говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что это второе широкое обсуждение проекта. „20 апреля в Думе прошли консультации с представителями делового и научного сообщества, а также институтов гражданского общества с тем, чтобы проанализировать возможные последствия контрсанкций для граждан и экономики России. По итогам консультаций для доработки проекта была создана рабочая группа, которую возглавил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Обсуждение продолжается в профильных комитетах. В пятницу, 11 мая, Совет по законодательству рассмотрит все высказанные замечания и предложения. “, — добавляется в сообщении.
В. Володин и лидеры парламентских фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответных действиях РФ на санкции США. Документ предполагает введение запрета или ограничения на ввоз лекарств, сельскохозяйственной продукции и сырья из США и стран, поддерживающих американские санкции.
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