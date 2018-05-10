Когда Пороховой завод переедет из Казани в Удмуртию? 

Пишут, что Казанский пороховой завод перебазируют в Удмуртию. Так ли это?
«План работ включает санацию объекта по уничтожению химического оружия (УХО) в пос. Кизнер (Удмуртия), проектирование и строительство в Кизнере новых мощностей и работы по поэтапному сворачиванию опасных производств в Казани, — сообщили «АиФ Регион» в минпромторге РФ. — Проектирование пока не начато, идёт разработка исходных данных». То есть конкретики по срокам и затратам нет.
Напомним, о готовности закрыть производство порохов в Казани в связи с планами создания нового производства в Кизнере глава минпромторга РФ Денис Мантуров доложил Президенту России в феврале. «На данный момент производство не сворачивается, сообщили в пресс-службе завода. — Во время чемпионата мира по футболу 2018 переходим на специальный режим работы, как это делают все крупные промышленные объекты. Спецрежим предусмотрен в целях безаварийной и безопасной работы в течение всего чемпионата».