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Нижегородца, который живьем сжег свою подругу, осудили на 17 лет тюрьмы
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Нижегородца, который живьем сжег свою подругу, осудили на 17 лет тюрьмы 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде вынесен приговор мужчине, который живьем сжег свою подругу. В колонии строгого режима он проведет 17 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как сообщалось ранее, в феврале прошлого года на берегу реки Керженец на окраине деревни Быдреевка нашли обгоревшее тело. Выяснилось, что погибшая — 29-летняя женщина. Выяснилось, что на берег реки ее привез приятель. Нетрезвый мужчина вытащил ее из автомобиля, облил бензином и поджег. Экспертиза установила, что нижегородка умерла от ожогового шока.
«В ходе предварительного расследования мужчина вину признал, но, спустя почти 7 месяцев он изменил свою позицию. Он начал говорить, что оговорил себя, а убийство знакомой совершила его жена», — рассказали в прокуратуре.
Однако суд признал его виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Суд также взыскал в его пользу 2, 5 миллиона рублей.
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