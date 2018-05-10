Нижегородца, который живьем сжег свою подругу, осудили на 17 лет тюрьмы

Как сообщалось ранее, в феврале прошлого года на берегу реки Керженец на окраине деревни Быдреевка нашли обгоревшее тело. Выяснилось, что погибшая — 29-летняя женщина. Выяснилось, что на берег реки ее привез приятель. Нетрезвый мужчина вытащил ее из автомобиля, облил бензином и поджег. Экспертиза установила, что нижегородка умерла от ожогового шока.

«В ходе предварительного расследования мужчина вину признал, но, спустя почти 7 месяцев он изменил свою позицию. Он начал говорить, что оговорил себя, а убийство знакомой совершила его жена», — рассказали в прокуратуре.

Однако суд признал его виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Суд также взыскал в его пользу 2, 5 миллиона рублей.