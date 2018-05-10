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Крупный пожар в районе складов ЮВЖД в Воронеже попал на видео
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Крупный пожар в районе складов ЮВЖД в Воронеже попал на видео 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
ЧП случилось на улице Еремеева. Здание №25 на улице Еремеева, расположенное недалеко от складов ЮВЖД и вокзала «Воронеж-Курский», загорелось около 12:40 четверга, 10 мая. По предварительной информации, произошло возгорание кровли на площади 150 кв. м., сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МЧС по региону. Пожар попал на видео. В тушении задействовали три отделения пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали к 13:05. По предварительным данным, никто не пострадал.
Согласно сервису 2GIS, в здании расположены проектно-монтажная компания, база пиломатериалов, производственно-торговая, оптовая и металлообрабатывающая компании. Нанесён ли им какой-либо ущерб, пока неизвестно. Видео — группа «Воронеж | СТОГ» во «ВКонтакте»
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