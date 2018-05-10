Директор автосалона в Нижнем Новгороде присваивал деньги клиентов 

42-летний житель Нижнего Новгорода осужден за растрату с использованием служебного положения у особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В 2012 и 2013 гг мужчина работал директором компании, занимавшейся реализацией подержанных автомобилей. Он получил от 6 человек 7 автомобилей, которые продал, а деньги оставил себе.
Подсудимый вину не признал, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что автомошенник предстанет перед судом в Нижнем Новгороде.
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