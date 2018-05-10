Ещё
Директор автосалона в Нижнем Новгороде присваивал деньги клиентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор автосалона в Нижнем Новгороде присваивал деньги клиентов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
42-летний житель Нижнего Новгорода осужден за растрату с использованием служебного положения у особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В 2012 и 2013 гг мужчина работал директором компании, занимавшейся реализацией подержанных автомобилей. Он получил от 6 человек 7 автомобилей, которые продал, а деньги оставил себе.
Подсудимый вину не признал, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что автомошенник предстанет перед судом в Нижнем Новгороде.
Читайте нас на Яндекс. Новости
Newsroom24: последние новости
Знамя Победы поднимут в Нижнем Новгороде 9 мая Пётр Колтыпин поздравил ветеранов с Днем Победы Память о великой Победе – залог нашей национальной идентичности, - Денис Москвин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80261
Медведев предложил Дворковичу новую должность113
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом68
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО90
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1226
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение