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На время ЧМ в Екатеринбурге иностранцев обяжут вставать на учет в полиции
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На время ЧМ в Екатеринбурге иностранцев обяжут вставать на учет в полиции 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В период с 25 мая по 25 июля, жителям ближнего зарубежья, приезжающим в Екатеринбург, придется проходить данные процедуры исключительно в полиции — почту и филиалы МФЦ на это время лишат возможности предоставления этих государственных услуг.
По информации, опубликованной на сайте регионального ГУ МВД, постановка на учет будет осуществляться исключительно при обращении заявителей в подразделения по вопросам миграции территориальных ОВД области. Гражданам следует предоставить заявление и необходимые документы. Уточняется, что постановка на учет будет производиться в день обращения.
Отметим, что подобные ограничения будут действовать на все время проведения чемпионата. Помимо этого в рамках предстоящего мундиаля в этом году перенесут массовые гуляния, приуроченные к национальному татарскому и башкирскому празднику Сабантуй. Празднования состоятся 9 июня. Также ограничения коснутся отмечаемого 28 мая Дня пограничника.
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