На время ЧМ в Екатеринбурге иностранцев обяжут вставать на учет в полиции

В период с 25 мая по 25 июля, жителям ближнего зарубежья, приезжающим в Екатеринбург , придется проходить данные процедуры исключительно в полиции — почту и филиалы МФЦ на это время лишат возможности предоставления этих государственных услуг.

По информации, опубликованной на сайте регионального ГУ МВД , постановка на учет будет осуществляться исключительно при обращении заявителей в подразделения по вопросам миграции территориальных ОВД области. Гражданам следует предоставить заявление и необходимые документы. Уточняется, что постановка на учет будет производиться в день обращения.

Отметим, что подобные ограничения будут действовать на все время проведения чемпионата. Помимо этого в рамках предстоящего мундиаля в этом году перенесут массовые гуляния, приуроченные к национальному татарскому и башкирскому празднику Сабантуй. Празднования состоятся 9 июня. Также ограничения коснутся отмечаемого 28 мая Дня пограничника.