Асад обвинил американцев в развязывании конфликтов по всему миру

«Если вы видите конфликты на мировом пространстве, после британцев, американцы несут ответственность за развязывание всех войн между странами», — сказал он По словам Асада, если Вашингтон не может достичь своих целей в регионе, он создает там хаос. Такая ситуация отражает не только положение дел в Сирии США дестабилизируют обстановку до тех пор, пока она не изменится и в их пользу. «Создать хаос до тех пор, пока полностью не изменится атмосфера, — пояснил свою мысль Башар Асад. — Если они не в состоянии достичь собственных целей, для них лучше ослабить участников ситуации и спровоцировать конфликт». Такой политики Вашингтон, по словам сирийского президента, придерживается на протяжении десятилетий по всему миру.