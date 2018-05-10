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Асад обвинил американцев в развязывании конфликтов по всему миру
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Асад обвинил американцев в развязывании конфликтов по всему миру 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Если вы видите конфликты на мировом пространстве, после британцев, американцы несут ответственность за развязывание всех войн между странами», — сказал он.
По словам Асада, если Вашингтон не может достичь своих целей в регионе, он создает там хаос. Такая ситуация отражает не только положение дел в Сирии.
США дестабилизируют обстановку до тех пор, пока она не изменится и в их пользу. «Создать хаос до тех пор, пока полностью не изменится атмосфера, — пояснил свою мысль Башар Асад. — Если они не в состоянии достичь собственных целей, для них лучше ослабить участников ситуации и спровоцировать конфликт».
Такой политики Вашингтон, по словам сирийского президента, придерживается на протяжении десятилетий по всему миру.
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