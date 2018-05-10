Роскомнадзор оформил более 1 тыс. разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018

«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 г. Роскомнадзор оформил организаторам и участникам международных соревнований 1 тыс. 11 разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за период с 20 апреля по 3 мая 2018 г. ведомство оформило 299 разрешений для более 30 компаний. Как отмечается, большую часть разрешений получили российские и зарубежные операторы связи и вещательные компании для организации сетей подвижной радиосвязи, использования радиомикрофонов и репортажных станций спутниковой связи, а также обеспечения различных сервисов.

«Ранее в целях оперативного получения разрешений Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой и оргкомитетом «Россия-2018» провел подготовительную работу по оптимизации разрешительных процедур. Так, подача заявки на получение разрешения и его выдача осуществляется в режиме онлайн, а регистрация РЭС проводится путем их маркирования. Также усовершенствован порядок рассмотрения заявки, который позволит за неделю до первого матча и позже получить разрешение за два дня», — добавили в пресс-службе.