Воронежская студия Wizart Animation рассказала о сюжетах двух новых мультфильмов 

Их релиз намечен на 2018 год. Воронежская студия Wizart Animation представит два долгожданных анимационных проекта на кинорынке Marche du Film в Каннах. Речь идёт о двух самых ожидаемых в 2018 году мультфильмах — «Снежная королева: Зазеркалье» и «Волки и овцы: ход свиньёй», сообщила пресс-служба компании Wizart в четверг, 10 мая. Сейчас мультфильмы ещё находятся в производстве. На кинорынке в Каннах покажут фрагменты анимационных картин и расскажут об их сюжетах. Так релиз четвёртой части франшизы «Снежная королева» запланирован на декабрь 2018 года. Сюжетная линия мультфильма захватывающая и поучительная, отметили в Wizart. — Могущественный король Хагард чуть не потерял свою семью из-за Снежной королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь её главная сила не в волшебстве, а в вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная королева, — рассказали в пресс-службе компании. Над настоящей зимней историей работают продюсеры Юрий Москвин и Владимир Николаев, режиссёры Алексей Цицилин и Роберт Ленс, известный по мультфильмам «Красавица и Чудовище», «Король Лев», «История игрушек», «Шрек», а также сценаристы Алексей Замыслов, Алексей Цицилин, Владимир Николаев. Продолжительность мультфильма составит 80 минут. Выход в прокат второй части мультфильма «Волки и овцы» также запланирован на 2018 год. Предположительно, его покажут в ноябре. Продолжительность составит 80 минут. — По сюжету в спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются два неожиданных гостя — песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы и серьезные задачи, — рассказали в Wizart. Режиссёр мультипликационной картины «Волки и овцы: ход свиньёй» — Владимир Николаев, продюсеры — Сергей Сельянов, Юрий Москвин и Владимир Николаев, сценаристы — Алексей Цицилин, Антон Тимофеев, Владимир Николаев и Роберт Ленс. Оба мультфильма воронежской студии получили финансирование Фонда кино http://vestivrn.ru/lenta/fond-kino-vyidelit-dengi-na-dva-multfilma-voronezhskoy-studii-wizart-animation_2017-8-4_11-30. Справка Мультипликационная студия Wizart Animation работает в Воронеже с 2012 года. Студия создала мультфильмы «Снежная королева», «Снежная королева 2», «Снежная королева 3: Огонь и лёд», «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Котёнок с улицы Лизюкова-2». Продукция воронежской студии активно продается за рубежом. Wizart Animation входит в топ-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире по версии авторитетного журнала Animation Magazine. Дарья Крымова