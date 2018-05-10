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В Орле работники МУ ПАТП-1 не получили компенсации
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В Орле работники МУ ПАТП-1 не получили компенсации 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Работники обанкротившегося автотранспортного предприятия МУ ПАТП-1 остались без компенсации выходного пособия за март 2018 года.
Люди написали коллективное обращение к депутату горсовета Евгению Косогову, в котором утверждают, что их права были нарушены. Сотрудники отмечают, что данные выплаты были обещаны городскими властями.
Теперь в ситуации предстоит разобраться областной прокуратуре.
Напомним, 2 февраля сотрудники МУ ПАТП-1 официально остались без работы. В мэрии сообщали, что предприятие работает с ежемесячным убытком в один млн руб. Кредиторская задолженность была равна 63 млн руб.
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