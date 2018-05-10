В Орле работники МУ ПАТП-1 не получили компенсации

Работники обанкротившегося автотранспортного предприятия МУ ПАТП-1 остались без компенсации выходного пособия за март 2018 года.

Люди написали коллективное обращение к депутату горсовета Евгению Косогову, в котором утверждают, что их права были нарушены. Сотрудники отмечают, что данные выплаты были обещаны городскими властями.

Теперь в ситуации предстоит разобраться областной прокуратуре

Напомним, 2 февраля сотрудники МУ ПАТП-1 официально остались без работы. В мэрии сообщали, что предприятие работает с ежемесячным убытком в один млн руб. Кредиторская задолженность была равна 63 млн руб.