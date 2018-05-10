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Жителей Люберец угостили солдатской кашей в День Победы
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Жителей Люберец угостили солдатской кашей в День Победы 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Полевую кухню организовали в Центральном парке Люберец в рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого.
В Центральном парке города развернули полевую кухню. «Все желающие могли отведать солдатской каши и выпить горячий чай», — сказал Ружицкий.
В парке работали аттракционы, тиры. На сцене парка шла развлекательная программа. У входа в парк для посетителей выступали творческие коллективы, заключается в сообщении.
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