Жителей Люберец угостили солдатской кашей в День Победы

Полевую кухню организовали в Центральном парке Люберец в рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого.

В Центральном парке города развернули полевую кухню. «Все желающие могли отведать солдатской каши и выпить горячий чай», — сказал Ружицкий.

В парке работали аттракционы, тиры. На сцене парка шла развлекательная программа. У входа в парк для посетителей выступали творческие коллективы, заключается в сообщении.