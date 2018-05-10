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В Калаче впервые побывали племянники известного изобретателя Жака Якобина
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В Калаче впервые побывали племянники известного изобретателя Жака Якобина 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Жак Якобин в 1932 году приехал в Россию строить светлое будущее. В Калаче впервые побывали племянники известного изобретателя Жака Якобина, который в 1932 году приехал в Россию строить светлое будущее. Примож и Япец — дети Франце — самого младшего из 11 братьев и сестёр инженера. Словенцы отметили, здешние места очень похожи на родину Жака Феликсовича. Может, именно поэтому он так полюбил калачеевскую землю. Здесь он придумывал новые виды сельхозтехники для обработки почвы. Потом были обвинения в шпионаже и 5 лет концлагерей.
Последние годы жизни словенский романтик провёл в калачеевском общежитии. В музее до сих пор хранят его фотографии и копии авторских свидетельств. Гости из Любляны побывали у памятника Жаку Якобину. Они специально приехали в Калач, чтобы увидеть его. Говорят, технический талант в их семье передается по наследству. Япец проектирует яхты, а Примож — доктор философии и математических наук. После многолетнего исследования биографии знаменитого дяди он понял, почему тот бросил семью и уехал в Россию. — Я могу понимать, как он чувствовал, как он жил в этом крае и его отношение с этой землёй мне совсем понятно. Россия очень большая и он думал, что здесь много интересной работы для него. И потому он пришёл сюда, — пояснил племянник Жака Якобина Примож Якобин.
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