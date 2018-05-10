На Кубани учитель физкультуры стал фигурантом дела за регулярные половые сношения со школьницей 

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. События разворачивались в Крыловском районе.
Мужчина работал учителем физкультуры в местной школе. Девочка, не достигшая 16-летнего возраста была ученицей этого заведения.
В период с октября по апрель 2018 года учитель вступал со школьницей в половую связь по обоюдному согласию. При этом он знал, что девочка является несовершеннолетней.
О взаимоотношениях с преподавателем своим родителям она, естественно не рассказывала ввиду боязни и стеснения.
Внезапно ребенку стало плохо. Несовершеннолетняя попала в больницу. Врачи обнаружили нарушение её девственной плевы, о чем сообщили в правоохранительные органы.
В итоге учитель физкультуры взят под стражу на время следствия. СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).