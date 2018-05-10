Иностранцев в Восточной Германии меньше, но образованных среди них — больше

По словам главного экономиста ОЭСР Томаса Либига, в то время как только один из двух человек в Восточной Германии считает, что живет в хорошем для мигрантов месте, на Западе так думают примерно четверо из пяти человек, сообщает The Local.

Доля людей, родившихся за пределами Германии , значительно ниже в восточных землях, говорится в отчете ОЭСР за 2015 год. Эта цифра составляла всего около 6% в каждой из трех восточных земель — Саксонии-Анхальт, Саксонии и Тюрингии. В западных землях этот показатель выше. 19% людей в Баден-Вюртемберге имеют иностранное происхождение. Эта цифра равна 16% в Баварии и 14% в нижней Саксонии.

Между тем, доля иностранцев с низким уровнем образования составила 34,5% в Баден-Вюртемберге и 28,5% в Баварии. 65,5% иностранцев в земле Баден-Вюртемберг имеют средний или высокий уровень образования, а в Баварии таковых — 71%. Для сравнения, только 23% иностранцев в Тюрингии имеют низкий, а 77% — средний или высокий уровень образования,. В Саксонии эти цифры соответственно равны 22% и 78%.

По мнению Либига, одна из причин, которая могли бы объяснить эти различия — отсутствие программы для гастарбайтеров на востоке страны, в то время как на западе таковая действует с середины 1950-х годов.