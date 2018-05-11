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Семь улиц Рязани три дня будут без электричества
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Семь улиц Рязани три дня будут без электричества 

АиФ Рязань 56 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с работами на воздушной линии в Рязани отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации.
АиФ Рязань: последние новости
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