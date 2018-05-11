Семь улиц Рязани три дня будут без электричества

АиФ Рязань: последние новости

По вине пьяной рязанки из окна на четвертом этаже выпал ребенок

На улице Циолковского на несколько дней перекроют движение транспорта

В мае на газету «АиФ-Рязань» можно подписаться с хорошей скидкой