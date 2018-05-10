Ещё
На трех улицах Рязани отключили холодную воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На трех улицах Рязани отключили холодную воду 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанский «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 10 мая отключат холодную воду на трех улицах областного центра.
АиФ Рязань: последние новости
Опубликован график отключения в Рязани горячей воды. Адреса УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самым дешевым онлайн-обслуживанием С имущества санатория «Сосновый бор» в Рязани сняли арест
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80261
Медведев предложил Дворковичу новую должность113
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом68
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО90
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1226
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение