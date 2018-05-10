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Условия проезда улицы Осенней в Калининграде изменились
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Условия проезда улицы Осенней в Калининграде изменились 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
С сегодняшнего дня изменяются условия проезда улицы Осенней в Калининграде. Как сообщили в дорожно-транспортном управлении городской администрации, с 10 мая в районе дома № 30 по улице Осенней установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Временные дорожные знаки «Остановка запрещена» также будут установлены с 15 мая в районе кадетского морского корпуса Андрея Первозванного с целью обеспечения беспрепятственного движения специализированного автотранспорта по улице Желябова, а также по переулкам Желябова и Калужскому. Автомобилистов просят быть внимательнее.
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