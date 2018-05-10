Условия проезда улицы Осенней в Калининграде изменились

С сегодняшнего дня изменяются условия проезда улицы Осенней в Калининграде . Как сообщили в дорожно-транспортном управлении городской администрации, с 10 мая в районе дома № 30 по улице Осенней установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Временные дорожные знаки «Остановка запрещена» также будут установлены с 15 мая в районе кадетского морского корпуса Андрея Первозванного с целью обеспечения беспрепятственного движения специализированного автотранспорта по улице Желябова, а также по переулкам Желябова и Калужскому. Автомобилистов просят быть внимательнее.