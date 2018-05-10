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Переход на прямые расчеты жильцов с ресурсниками дает результаты — эксперт
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Переход на прямые расчеты жильцов с ресурсниками дает результаты — эксперт 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Переход на прямые расчеты собственников квартир с поставщиками тепла дает первые положительные результаты, сообщает заместитель директора ООО «БашРТС» по сбыту — директор филиала «Теплосбыт Ирина Попова.»Такой опыт наше предприятие начало нарабатывать ещё с осени 2017 года. Результаты первого квартала 2018 года говорят сами за себя — если управляющие организации оплачивают примерно 60% счетов, то граждане — более 97%», — говорит Ирина Попова. Напомним, 3 апреля 2018 года был принят федеральный закон № 59, позволяющий гражданам платить за коммунальные услуги ресурсникам напрямую. Официально он называется «О внесении изменений в Жилищный кодекс».
Теперь ресурсоснабжающие компании могут выходить на систему прямых договоров и прямых расчетов с потребителями. Также у них появилось право в одностороннем порядке расторгать договор с управляющей компанией при наличии у неё долгов за два расчётных периода, то есть за два месяца.
На 1 апреля 2018 года задолженность жилищных организаций перед ООО «БашРТС» составляла больше шести миллиардов рублей.
«На исполнении в службе судебных приставов находится около 22,5 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Взыскано — 128 млн рублей. Это на 80% больше, чем за аналогичный период 2017 года, — комментирует заместитель главного судебного пристава РБ Руслан Шерстнёв. — Увеличение произошло прежде всего за счет плотности применения мер принудительного исполнения. Это и арест имущества должников, и ограничение выезда за пределы страны, и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников.
Но не во всем виноваты жители, долги копятся и из-за недобросовестных управляющих компаний, которые не перечисляют платежи в ресурсоснабжающие организации. Новый закон позволяет жильцам заключать прямые договоры с поставщиками услуг, знаю, что некоторые организации применяют такую практику уже не первый год».
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