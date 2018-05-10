«Ситуация на строительном рынке такова, что нарушать закон выгоднее»

«В России давно выстроена политика по обеспечению безопасности зданий: есть нормы технического регулирования, СНИПы, СанПины, ведомственные нормы. Любая проектная организация, аккредитованная соответствующим образом, входит в институт саморегулирования и имеет право работать на подобных объектах, должна работать в соответствии с принятыми в стране нормативами. Да, в них постоянно вносятся корректировки, изменения. Но если их соблюдать — нормативы, в принципе, достаточны для обеспечения безопасности.

Другое дело, нормативы не всегда соблюдаются. Люди пытаются удешевить процесс проектирования и строительства, даже если для этого потребуется нарушить закон. Нарушителей должен выявлять Госстройнадзор, проверяющий объект и соответствие его проекту, контролирущий строительство будущего здания. Но контроль на сегодня ослаблен: так, госкомиссию прошлого подменяет так называемая проектная декларация.

У застройщика всегда остаются варианты. Например, использовать несертифицированные материалы. Любой покупатель стройматериалов знает, что не все они подлежат обязательной сертификации. Мы, союз проектировщиков, даже предлагали законодательно расширить существующий список, но пока такая лазейка остается. К тому же часть партии стройматериала может быть нормальной, хорошей, а часть — сомнительной, зато дешевой.

И здесь мы снова возвращаемся к вопросу контроля. Раньше существовала функция авторского надзора, проектировщик лично контролировал строительство, как независимое от застройщика лицо. И мог отреагировать вовремя. Вот он мог увидеть нарушения уже на стадии строительства, такие, например, как попытку использовать кирпич не той марки. Надо понимать, почему застройщик так поступает. У него своя, единственная задача — оптимизировать расходы. И для оптимизации он начинает искать разные варианты системы дымоудаления, путей эвакуации и так далее. Застройщик действует по принципу „что не запрещено — то разрешено“. Согласитесь, если вы получите возможность возвести на конкретном земельном участке здание не в три, а в тридцать этажей — вы это наверняка сделаете!

Поэтому выход я вижу один: законодатель должен заинтересовать бизнес в соблюдении требований. Надо, чтобы строителю было выгоднее соблюдать правила. Сейчас много говорят о „зажимании“ бизнеса, так дайте строителю какие-то преференции! Застройщики вовсе не против того, чтобы наши города становились красивее, комфортнее, безопаснее. Другого выхода я не вижу. Сегодняшняя ситуация на строительном рынке такова, что нарушать закон выгоднее.

Я не говорю, что вся ответственность за возможные ЧП лежит на строителях. Проектные организации тоже отвечают за результат своей работы. И если расследование покажет, что какая-то трагедия произошла из-за нарушения, заложенного проектом, то юридическое лицо будет привлечено к субсидиарной ответственности, а конкретные специалисты — даже и к уголовной. Думаю, кстати, что в ближайшее время мы столкнемся с ужесточением уголовного законодательства в строительстве. Но все-таки необходимо заинтересовывать бизнес».