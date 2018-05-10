Ещё
В Гвардейске ускоряются работы по второй очереди газификации города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гвардейске ускоряются работы по второй очереди газификации города 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Как отметили в администрации муниципалитета, в какой-то момент газовики сбавили темпы, сроки проведения работ сдвинулись.
Причин здесь несколько. Например, трудности возникли когда подрядчик пришёл с техникой на земельные участки, принадлежащие гражданам. Отдельные жители города отказывались пускать газовиков в свои палисадники и огороды, несмотря на то, что проект прохождения трассы был до этого согласован и утверждён.
Администрацией округа совместно с подрядчиком было принято решение пойти навстречу горожанам. В проект вносили соответствующие изменения, что также не лучшим образом повлияло на сроки окончания работ.
Вторая причина — старые, ещё довоенные коммуникации. Строители неоднократно натыкались на заброшенные инженерные сети, которые не были отмечены ни на одной из существующих схем. Такие участки приходилось огибать, что также повлекло за собой внесение изменений в проект газификации. На сегодняшний день большинство спорных моментов урегулировали и рабочие ускорили темп, нагоняя график.
Вести Калининград: последние новости
В дни проведения ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки К ЧМ-2018 в новом корпусе музея Мирового океана завершат облицовку стен Условия проезда улицы Осенней в Калининграде изменились
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80261
Медведев предложил Дворковичу новую должность113
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом68
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО90
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1226
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение