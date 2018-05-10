В Гвардейске ускоряются работы по второй очереди газификации города

Как отметили в администрации муниципалитета, в какой-то момент газовики сбавили темпы, сроки проведения работ сдвинулись.

Причин здесь несколько. Например, трудности возникли когда подрядчик пришёл с техникой на земельные участки, принадлежащие гражданам. Отдельные жители города отказывались пускать газовиков в свои палисадники и огороды, несмотря на то, что проект прохождения трассы был до этого согласован и утверждён.

Администрацией округа совместно с подрядчиком было принято решение пойти навстречу горожанам. В проект вносили соответствующие изменения, что также не лучшим образом повлияло на сроки окончания работ.

Вторая причина — старые, ещё довоенные коммуникации. Строители неоднократно натыкались на заброшенные инженерные сети, которые не были отмечены ни на одной из существующих схем. Такие участки приходилось огибать, что также повлекло за собой внесение изменений в проект газификации. На сегодняшний день большинство спорных моментов урегулировали и рабочие ускорили темп, нагоняя график.