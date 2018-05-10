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Под Калугой открыли памятник генералу Пухову по проекту Мединского
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Под Калугой открыли памятник генералу Пухову по проекту Мединского 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
В День Победы в Калужской области Российское военно-историческое общество открыло бюст Герою Советского Союза, командиру 13-й армии, генерал-полковнику Николаю Пухову. Фото пресс-службы РВИО Памятник был установлен в селе Утешево Бабынинского района. В состав этого сельского поселения входит деревня Гришово, в которой родился генерал Пухов. Памятник работы скульптора-монументалиста Дениса Стритовича, изготовленный по проекту советника председателя РВИО Ростислава Мединского, установили напротив школы, которая носит имя Пухова. Как сообщили в пресс-службе РВИО, в церемонии открытия приняли участие племянницы и правнучка генерала. Ростислав Мединский направил приветственный участникам церемонии. «По поручению Председателя Российского военно-исторического общества, в День Великой Победы, искренне приветствую и поздравляю вас с открытием памятника-бюста вашему земляку — Герою Советского Союза генерал-полковнику Николаю Павловичу Пухову. Весь его жизненный путь был связан со службой Отечеству. Боевой опыт, приобретённый Н. П. Пуховым еще в годы Первой мировой войны, командование полком и работа в военно-учебных заведениях Красной Армии выработали в нем, при исключительных личных качествах, отменного военачальника. В годы Великой Отечественной войны Николай Павлович Пухов — бессменный командующий 13-й Армией, которая в составе различных фронтов успешно участвовала в крупнейших стратегических операциях. Пусть благодарная память о Героях Отечества для нас всегда будет источником нравственной силы и высокой ответственности за будущее для нашей страны! — говорится в приветствии. Это уже второй бюст генералу Великой Отечественной, установленный РВИО в Калужской области. Первый, генералу Болдину, был открыт 29 декабря прошлого года в Калуге, в сквере, который носит имя генерала Болдина. это памятник также был создан Денисом Стритовичем по проекту Ростислава Мединского. Калужане при этом обратили внимание, что на погонах генерал-полковника Болдина только по две звезды, что соответствует званию генерал-лейтенанта. Количество звезд на погонах Пухова его воинскому званию соответствует.
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