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Будущие уральские энергетики посетили подстанцию «Южная»
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Будущие уральские энергетики посетили подстанцию «Южная» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Третьекурсники Екатеринбургского энергетического техникума побывали с экскурсией на подстанция (ПС) «Южная». Сегодня первая в СССР ПС 500 кВ находится в ведомстве филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС) Урала. Получая электроэнергию от Рефтинской, Среднеуральской ГРЭС и Белоярской АЭС, подстанция является основным центром питания уральской столицы.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС, студенты впервые увидели реальную работу на энергообъектах. Были продемонстрированы открытые распределительные устройства 500 кВ, 220 кВ и 110 кВ. Экскурсанты посетили Главный щит управления подстанциями, посмотрели уникальное оборудование, предназначенное для сбора, обработки, анализа диспетчерской и технологической информации. Начальник подстанции отметил, что объект постоянно переоснащается и реконструируется.
По ходу беседы у молодых людей возникло множество вопросов: как устроиться на практику и поможет ли ее прохождение при дальнейшем трудоустройстве. Они сравнивали полученные знания с действительной работой на «Южной», обсуждали профессиональные ситуации.
Стоит отметить, что по окончанию учебы лучшие из студентов смогут получить возможность трудоустройства в МЭС Урала.
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