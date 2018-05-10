Будущие уральские энергетики посетили подстанцию «Южная»

Третьекурсники Екатеринбургского энергетического техникума побывали с экскурсией на подстанция (ПС) «Южная». Сегодня первая в СССР ПС 500 кВ находится в ведомстве филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС) Урала. Получая электроэнергию от Рефтинской, Среднеуральской ГРЭС и Белоярской АЭС, подстанция является основным центром питания уральской столицы.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС, студенты впервые увидели реальную работу на энергообъектах. Были продемонстрированы открытые распределительные устройства 500 кВ, 220 кВ и 110 кВ. Экскурсанты посетили Главный щит управления подстанциями, посмотрели уникальное оборудование, предназначенное для сбора, обработки, анализа диспетчерской и технологической информации. Начальник подстанции отметил, что объект постоянно переоснащается и реконструируется.

По ходу беседы у молодых людей возникло множество вопросов: как устроиться на практику и поможет ли ее прохождение при дальнейшем трудоустройстве. Они сравнивали полученные знания с действительной работой на «Южной», обсуждали профессиональные ситуации.

Стоит отметить, что по окончанию учебы лучшие из студентов смогут получить возможность трудоустройства в МЭС Урала.