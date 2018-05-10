На время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки 

ЦХИНВАЛ, 10 мая — Sputnik. Правительственная комиссия по ликвидации ЧС дала регионам рекомендацию по введению особого режима противопожарной безопасности, сообщают "Известия".
В частности соответствующий документ вводит запрет на разведение костров и сжигание травы, дополнительные конкретные меры будут определены муниципальными властями. Большинство из них запретит в числе прочего и пикники с жаркой шашлыков на мангалах. Кроме того, в случае осложнения лесопожарной обстановки, жителям могут запретить посещение лесов, говорится в документе.
Обеспечивать особый противопожарный режим на время проведения футбольного чемпионата будут власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом.