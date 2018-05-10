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Петербуржцы проверили свои знания о Великой Отечественной войне
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Петербуржцы проверили свои знания о Великой Отечественной войне 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Жители Петербурга и Забайкальского края проверили свои знания о Великой Отечественной войне, ответив на вопросы викторины, сообщает Мойка78. Акция «Наша Победа», приуроченная к 73-й годовщине Великой Победы, состоялась в России впервые.
Более 5 тысяч человек ответили на 20 вопросов об истории войны, ее основных событиях и героях. По словам организаторов, в среднем участники отвечали правильно на 4-12 вопросов. Только 15% давали ответы сразу же, остальные забрали тесты домой. Инициаторы акции надеются, что прохождение викторины сподвигнет молодое поколение более детально ознакомиться с военной историей.
В 2019 году акция будет проходить и в других регионах России.
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