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Гранд мастер конг‐фу из Вьетнама провел мастер‐классы в Москве
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Гранд мастер конг‐фу из Вьетнама провел мастер‐классы в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Москву приехал гранд мастер кунг-фу. Ли Хонг Тай. Он является патриархом школы «Хонг За Вьетнам». Он последний носитель боевой традиции 16 века. В столице пожилой вьетнамец дал несколько уроков.
Источник фото: телеканал «360»
Ли Хонг Тай вырос в даосском монастыре на горе Ло Фу во Вьетнаме. В 1960-е годы во время войны обитель монахов захватили военные, молодому мастеру на тот момент было около двадцати лет, он эвакуировался вместе с семьей, и с тех пор живет в Лос-Анджелесе. Однако каждый год приезжает в Россию. Говорит, это все из-за пророчества родного деда, обучившего его искусству кунг-фу.
Когда я сам был учеником, мой мастер Ли Ван Тан говорил: «Когда вырастешь, будешь учить людей в снежной северной стране». Тогда я еще ничего не знал о России, а теперь у меня здесь много учеников
Ли Хонг Тайгранд мастер школы Хонг За Вьетнам
На тренировках мастер не показывает приемы, а ученики не отрабатывают удары. Движения, вообще, не главное, главное — дыхание. Древние даосские монахи открыли это, подглядывая за разными животными, преимущественно конечно хищными. Звери, как известно, боевых искусств не изучают.
Источник фото: телеканал «360»
Базовых звериных техник в школе «Хонг За Вьетнам» пять, тигр хватает и тащит, журавль бьет по касательной, резво манипулируя своим центром тяжести, гибкая змея извивается и меняет траекторию движения в неожиданных направлениях, леопард совершает быстрые рывки, а дракон наносит рубящие удары руками. Как и где монахи подсматривали за драконом Ли Хонг Тай не уточнил. А вот движения внешне похожие на танец — это обезьяна.
«Когда обезьяна двигается, она двигается за счет того, что у нее половина тела мягкая, а вторая напряженная, люди в большинстве случаев полностью напряжены, и это не дает им скорости, а обезьяна, которая использует другой принцип, у нее как раз эта скорость есть», — пояснил мастер.
Источник фото: телеканал «360»
Получить силу тигра, скорость леопарда и грациозность журавля, по словам мастера, можно, выполняя определенные движения. Внешне они выглядят странно, но истинный их смысл кроется внутри. Сжимая и раскрывая грудную клетку, диафрагму и брюшную полость ученики воздействуют на легкие, желудок, печень и другие органы.
Главное в конг-фу это то, что мастеру подвластны собственные мысли — в бою их просто нет, лишь безмятежный ум, без тени раздумий, правильное дыхание и гармония со всем миром.
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