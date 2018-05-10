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9 Мая отметили в Обручевском районе
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9 Мая отметили в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Студенты первого курса Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя РФ Максимчука собрались у памятника, чтобы встретиться с ветераном.
У стелы «Защитникам Отечества» в Воронцовском парке состоялось торжественное мероприятие «73 года Великой Победе: помним, чтим, гордимся!», на котором присутствовал член объединенного Союза ветеранов военно-воздушных сил Алексей Тихонович Карташев. Почетный гость рассказал о подвигах летчиков во время Великой Отечественной войны, о том, как сам он участвовал в авиационном параде над Красной площадью в 1954 году. Прозвучали стихи о войне, студенты рассказывали о подвигах пожарных. Участники мероприятия возложили цветы к стеле «Защитникам Отечества».
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