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Россияне назвали самых близких политических партнеров страны
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Россияне назвали самых близких политических партнеров страны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россияне считают, что наиболее близкие и дружественные отношения в настоящее время у России с Белоруссией, Китаем и Казахстаном, а наихудшие — с США, Украиной и Великобританией, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение», имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Россияне считают, что в настоящее время наиболее доверительные отношения у России с Белоруссией (59%), Китаем (58%), Казахстаном (40%), а также с Турцией (26%), Индией (21%), Кубой (14%), Ираном (12%), Японией (11%). Меньше 10% опрошенных также называли (страны указаны в порядке убывания) Германию, Бразилию, Венесуэлу, Израиль, Италию, Францию, Великобританию, Украину, Канаду и США.
Так респонденты ответили на вопрос социологов: «С какими из этих стран, по вашему мнению, у России сейчас наиболее близкие, дружественные отношения?». Участники опроса могли выбрать не более пять вариантов. Затруднились ответить 12% опрошенных.
На аналогичный вопрос и просьбу назвать страны, отношения с которыми у нашей страны, наоборот, «наихудшие, недружественные», респонденты дали следующие ответы: США (83%), Украина (53%), Великобритания (48%), Франция (24%), Германия (23%), Канада (10%), Израиль (4%), Иран (4%), Турция (3%, причем 30 апреля 2015 года эта доля составляла 63%), Япония (2%), Италия (2%). По одному проценту набрали Белоруссия, Казахстан, Китай, Венесуэла, Куба, меньше процента — Бразилия, Индия. Затруднились ответить 7%.
Опрос «ФОМнибус» проводился 28-29 апреля в 53 регионах России среди 1,5 тысячи респондентов.
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