Россияне назвали самых близких политических партнеров страны

Бразилию, Венесуэлу, Израиль, Италию, Россияне считают, что в настоящее время наиболее доверительные отношения у России с Белоруссией (59%), Китаем (58%), Казахстаном (40%), а также с Турцией (26%), Индией (21%), Кубой (14%), Ираном (12%), Японией (11%). Меньше 10% опрошенных также называли (страны указаны в порядке убывания) Германию Францию , Великобританию, Украину, Канаду и США.

Так респонденты ответили на вопрос социологов: «С какими из этих стран, по вашему мнению, у России сейчас наиболее близкие, дружественные отношения?». Участники опроса могли выбрать не более пять вариантов. Затруднились ответить 12% опрошенных.

На аналогичный вопрос и просьбу назвать страны, отношения с которыми у нашей страны, наоборот, «наихудшие, недружественные», респонденты дали следующие ответы: США (83%), Украина (53%), Великобритания (48%), Франция (24%), Германия (23%), Канада (10%), Израиль (4%), Иран (4%), Турция (3%, причем 30 апреля 2015 года эта доля составляла 63%), Япония (2%), Италия (2%). По одному проценту набрали Белоруссия, Казахстан, Китай, Венесуэла, Куба, меньше процента — Бразилия, Индия . Затруднились ответить 7%.

Опрос «ФОМнибус» проводился 28-29 апреля в 53 регионах России среди 1,5 тысячи респондентов.