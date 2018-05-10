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В правительстве Челябинской области произошли кадровые перестановки
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В правительстве Челябинской области произошли кадровые перестановки 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В правительстве Челябинской области произошли новые назначения, оба — в Министерстве тарифного регулирования и энергетики.
Постановлением губернатора региона Бориса Дубровского первым заместителем главы ведомства стал Антон Дрыга. Ранее он был простым заместителем министра, без числительного «первый».
А его кресло, в свою очередь, заняла Екатерина Черепанова. До этого она работала начальником отдела организации информационного взаимодействия.
Постановление губернатора датировано 8 мая, и вступило в силу с момента его подписания.
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