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Uber начнет тестировать в США доставку еды дронами
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Uber начнет тестировать в США доставку еды дронами 

Ведомости 26 минут назад
Фото: Ведомости
Uber Technologies решила в рамках теста запустить доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора компании Дары Хосровшахи.
По его словам, доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти до 30 минут. Масштабные коммерческие испытания одобрены правительством, добавил руководитель компании. «Нажмите на кнопку и получите еду к порогу», — передает издание слова Хосровшахи. Uber к настоящему моменту является крупнейшей компанией по доставке еды в мире, заметил он.
Испытания пройдут в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом. Вместе с Uber в программе, одобренной американскими властями, участвуют Alphabet (владеет Google), FedEx, Intel и Qualcomm. Всем им Департамент транспорта США выдал разрешение на коммерческое тестирование дронов.
Доставка гамбургеров с помощью беспилотников — лишь одна из тем, которой коснулся топ-менеджер Uber на конференции компании в Лос-Анджелесе. Он также рассказал о проекте, предусматривающем строительство летающего такси. Гендиректор признался, что когда только присоединился к команде стартапа в прошлом году, испытывал скептицизм по поводу этого проекта. Однако в конечном итоге решил поддержать футуристические начинания компании, пишет агентство. «Uber не может быть просто об автомобилях. Он должен быть о мобильности в целом», — уверен Хосровшахи.
Компания намерена строить пилотируемое летающее такси совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). «Городское воздушное движение может привести к революции в том, как люди и грузы перемещаются в наших городах, и фундаментально изменить наш образ жизни так же, как это сделали смартфоны», — указывалось в сообщении космического агентства. В ноябре 2017 г. стороны договорились о сотрудничестве при разработке беспилотных летательных аппаратов.
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