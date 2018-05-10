Uber начнет тестировать в США доставку еды дронами

Uber Technologies решила в рамках теста запустить доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора компании Дары Хосровшахи.

По его словам, доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти до 30 минут. Масштабные коммерческие испытания одобрены правительством, добавил руководитель компании. «Нажмите на кнопку и получите еду к порогу», — передает издание слова Хосровшахи. Uber к настоящему моменту является крупнейшей компанией по доставке еды в мире, заметил он.

Испытания пройдут в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом . Вместе с Uber в программе, одобренной американскими властями, участвуют Alphabet (владеет Google ), FedEx, Intel Qualcomm . Всем им Департамент транспорта США выдал разрешение на коммерческое тестирование дронов.

Доставка гамбургеров с помощью беспилотников — лишь одна из тем, которой коснулся топ-менеджер Uber на конференции компании в Лос-Анджелесе . Он также рассказал о проекте, предусматривающем строительство летающего такси. Гендиректор признался, что когда только присоединился к команде стартапа в прошлом году, испытывал скептицизм по поводу этого проекта. Однако в конечном итоге решил поддержать футуристические начинания компании, пишет агентство. «Uber не может быть просто об автомобилях. Он должен быть о мобильности в целом», — уверен Хосровшахи.