В отделения Почты России поступили марки, посвящённые сборным-участницам ЧМ-2018 

10 мая в почтовое обращение вышли восемь марок к чемпионату мира по футболу в России, посвящённые командам-участникам. Каждая из марок — это группа из четырёх команд-участниц с изображениями флагов национальных сборных. Также на почтовых марках изображена официальная символика чемпионату мира по футболу в России, игровые моменты матчей.
Марки размером 42х30 мм номиналом 40 рублей, изданные тиражом по 440 тыс. экземпляров каждая, поступят в продажу в отделения Почты России. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для всех городов-организаторов: Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи.
Также будет издана художественная обложка, внутри ― малый лист из 8 марок, конверты первого дня с гашением для Москвы.