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В Башкирии должники не смогут выехать в отпуск за границу
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В Башкирии должники не смогут выехать в отпуск за границу 

АиФ-Уфа 21 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
УФССП по Башкирии рекомендует гражданам погасить имеющиеся долги, если они хотят отправиться в отпуск за пределы страны.
Проверить свои долги, можно на сайте Управления, кликнув на главной странице на активный баннер «Банк данных исполнительных производств». При наличии неоплаченных задолженностей на экране появится таблица с данными, где указан номер исполнительного производства и реквизиты исполнительного документа, а также название подразделения УФССП по республике, в котором находится исполнительное производство и контактные данные судебного пристава-исполнителя.
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