Ефремов: «Финал Кубка России можно сравнить с праздником»

"По качеству организации финал Кубка России можно сравнить с настоящим праздником. Игра прошла на потрясающем стадионе, на котором присутствовало более 40 тысяч зрителей. Все прошло замечательно и в плане локации, и в плане других рабочих моментов.

Стоит также учитывать тот факт, что на финал приехало много болельщиков из регионов, это только добавляет положительных отзывов к финалу", — сказал Ефремов.

В финале турнира сыграли «Тосно»и «Аванград». Победу отпраздновал клуб из РФПЛ со счетом 2:1.