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Ефремов: «Финал Кубка России можно сравнить с праздником»
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Ефремов: «Финал Кубка России можно сравнить с праздником» 

Евро-футбол.Ру 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался о проведении финала Кубка России в Волгограде.
"По качеству организации финал Кубка России можно сравнить с настоящим праздником. Игра прошла на потрясающем стадионе, на котором присутствовало более 40 тысяч зрителей. Все прошло замечательно и в плане локации, и в плане других рабочих моментов.
Стоит также учитывать тот факт, что на финал приехало много болельщиков из регионов, это только добавляет положительных отзывов к финалу", — сказал Ефремов.
В финале турнира сыграли «Тосно»и «Аванград». Победу отпраздновал клуб из РФПЛ со счетом 2:1.
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