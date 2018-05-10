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В Зиме пропала 80-летняя пенсионерка
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В Зиме пропала 80-летняя пенсионерка 

АиФ Иркутск 20 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Полиция Иркутской области ведет розыск 80-летней пенсионерки в городе Зима. Пожилую женщину последний раз видели 29 апреля. С заявлением об исчезновении в полицию обратились родственники Марии Михайловской.
На вид пропавшей 80-85 лет. Рост 160-165 сантиметров. Глаза голубые, седые короткие волосы, телосложение среднее. Была одета в красный с белым горошком халат, серую вязаную кофту, чёрные колготки, синие тапочки, чёрный берет в белый горошек. Особая примета — передвигается при помощи трости.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам: 8 (39514) 31935 (дежурная часть МО МВД России «Зиминский»), 8 (3952) 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области), 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.
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