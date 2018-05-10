Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать диабетикам

Австралийские ученые и врачи рассказали, сколько яиц можно съедать людям, страдающим диабетом второго типа и находящимся в группе риска развития этого заболевания.

Бытует мнение, что холестерин, в небольших количествах содержащийся в желтках, вреден. На одно яйцо приходится в среднем 200 миллиграммов холестерина, поэтому любители «правильного питания» часто не едят желтки или вообще ограничивают потребление яиц.

До сих пор исследований вреда высокого содержания яиц в рационе диабетиков не проводилось. Австралийские ученые первыми выяснили, что как минимум на развитие сердечно-сосудистых заболеваний высокое употребление яиц (более 12 штук в неделю) никак не влияет.

Последние исследования показали также, что показатели глюкозы в плазме, жиров и провоспалительных маркеров в крови (в том числе интерлейкина 6 и C-реактивного белка) ничем не отличались у тех людей, которые в течение года ели 12 яиц в неделю, и тех, кто ел всего два яйца в неделю.

Ученые заключили, что здоровая диета для диабетиков, в том числе направленная на снижение или поддержание веса, может содержать 12 яиц в неделю.