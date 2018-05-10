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В Санкт-Петербурге появился памятник блокадной кошке
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В Санкт-Петербурге появился памятник блокадной кошке 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Петербургский дневник», жители Санкт-Петербурга установили у себя во дворе памятник блокадной кошке. Объект появился у дома №4 по улице Композиторов. Фотографии «кошки» распространились по сети.
Объект был установлен в память о четырехлапых друзьях человека, которые спасали блокадников от крыс. В те годы засилье грызунов было одной из главных проблем города.
Авторы объект изобразили кошку, сидящую на стуле и греющуюся под торшером. Идея установить памятник хвостатым помощникам пришла в голову жителям дома ещё зимой 2018 года.
Пользователи интернета одобрили инициативу жильцов дома по улице Композиторов.
«Чудесное явление, былинное, скажем прямо», «Какие молодцы!» — прокомментировали новость местные жители.
«Кошки в блокаду пострадали больше чем люди, случаев людоедства было единицы, а кошек всех съели практически», — вспомнила историю жительница Петербурга.
Фото: vk.com
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