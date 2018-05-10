В Санкт-Петербурге появился памятник блокадной кошке

Как передает «Петербургский дневник», жители Санкт-Петербурга установили у себя во дворе памятник блокадной кошке. Объект появился у дома №4 по улице Композиторов. Фотографии «кошки» распространились по сети.

Объект был установлен в память о четырехлапых друзьях человека, которые спасали блокадников от крыс. В те годы засилье грызунов было одной из главных проблем города.

Авторы объект изобразили кошку, сидящую на стуле и греющуюся под торшером. Идея установить памятник хвостатым помощникам пришла в голову жителям дома ещё зимой 2018 года.

Пользователи интернета одобрили инициативу жильцов дома по улице Композиторов.

«Чудесное явление, былинное, скажем прямо», «Какие молодцы!» — прокомментировали новость местные жители.

«Кошки в блокаду пострадали больше чем люди, случаев людоедства было единицы, а кошек всех съели практически», — вспомнила историю жительница Петербурга.

Фото: vk.com