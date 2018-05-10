Количество вакансий выросло в Нижегородской области

фото из архива редакцииКоличество вакансий выросло в Нижегородской области С начала апреля 2018 года потребность в работниках, заявленная работодателями в областную службу занятости населения, возросла на 2,1 тысячи единиц и составила 32,9 тысячи вакансий. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

По информации ведомства, наибольшую потребность в кадрах заявили предприятия, осуществляющие деятельность в отрасли обрабатывающего производства. Отмечен высокий спрос на инженеров и высококвалифицированных рабочих.

На рынке труда Нижегородской области востребованы программисты, специалисты по администрированию баз данных и серверного оборудования, вебдизайнеры.

Требуются также работники в сферах услуг, здравоохранения, оптовой и розничной торговли, образования, строительства.