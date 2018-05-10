Сенсационные данные о Героях Советского Союза в Костроме полностью проигнорировали

Число Героев Советского Союза, которые получили звание в годы Великой Отечественной, значительно больше, чем считается, узнал KOSTROMA.TODAY. Подсчеты провел бывший сотрудник костромского музея-заповедника Михаил Белоус (историк ушел из жизни в феврале этого года)

Ранее считалось, что за годы войны около 160 костромичей стали Героями Советского Союза. Эти данные основаны на подсчетах еще 1960-х годов. Их с тех пор никто не перепроверял. Цифра «160-170 костромичей Героев Советского Союза» фигурирует везде.

Между тем еще 2 года назад заведующий военно-историческим отделом костромского музея-заповедника Михаил Белоус опубликовал результаты своих многолетних подсчетов. Выяснилось, что в списках «героев-костромичей» есть два воина, которые не имеют никакого отношения в Костромской области — они попали туда по ошибке. При этом Героев Советского Союза из Костромского края оказалось намного больше, чем раньше считалось.

«Обнаружены 60 Героев Советского Союза, родившихся на территории Костромской области, населённых пунктах, на момент их рождения входивших в состав Костромской губернии, а также живших на территории нашей области», — пришел к выводу исследователь.

Таким образом, по его подсчетам, речь идет о 221 Героях Советского Союза, имеющих отношение к Костромской области.

Та же история — с полными кавалерами ордена Славы: много лет считалось, что это 29 костромичей. Цифра была принята за истину последней инстанции и использовалась на всех уровнях. Но в ходе исследовательской работы нашлось ещё 4 наших земляка, получивших это высокое звание.

Интересно, что исследование Михаила Белоуса было опубликовано на сайте «Костромская старина» около 2 лет назад. Однако в Костромской области огромный труд историка оказался не востребован.

На новые подсчеты никто так и не обратил внимания — и на это 9 Мая продолжали использоваться устаревшие данные.