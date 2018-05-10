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В Нижегородской области зажгли 2300 свечей в память о нерожденных детях
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В Нижегородской области зажгли 2300 свечей в память о нерожденных детях 

nn.ru 23 минуты назад
Фото: nn.ru
В селе Пурех Нижегородской области православные верующие и активисты общероссийского движения «За жизнь!» зажгли более 2000 свечей, символизирующих пренатальных детей, жизни которых прервали искусственные аборты. По официальной статистике, в России ежедневно совершают 2300 абортов, — сообщили организаторы акции.
Мероприятие прошло в храме Преображения Господня села Пурех Выксунской епархии, известном своим Пурехским животворящим крестом.
— Выксунская епархия с 2012 года ведет работу по профилактике абортов, сотрудничая с движением «За жизнь!». За эти годы в епархии удалось сохранить более 600 беременностей, а количество абортов в городском округе Выкса сократилось почти вдвое, — рассказал журналистам епископ Варнава.
По данным Росстата, в России за 2016 год было прервано порядка 850000 беременностей. В 2017 году президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране смертность вновь превысила рождаемость.
— Сегодня мы провели акцию со свечами в маленьком российском селе, зажгли 2300 свечей, по числу абортов в день. В этом населенном пункте живет примерно 1500 человек, т. е. меньше, чем за день убивают в российских абортариях. Глубинка вымирает, Россия вымирает, а мы упорно сохраняем ультралиберальное законодательство в сфере искусственного прерывания беременности, — прокомментировал событие Сергей Чесноков, координатор Общероссийского движения «За жизнь!».
Акция со свечами прошла параллельно со встречей в Пурехе крестного хода «За жизнь и семью — 2018», направляющегося из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. В маршруте крестоходцев значится 98 населенных пунктов. За 4 месяца крестный ход преодолеет 2700 километров, совершив 3,5 млн шагов. В нескольких населенных пунктах крестный ход сопровождают мероприятия, посвященные профилактике абортов и помощи кризисным беременным. По словам общественников, помощь кризисным беременным, лекции в школах, уличные акции, социальная реклама и многое другое — все это шаги к одной цели — «к прекращению детоубийств в нашей стране».
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