В «Роевом ручье» зоологи выкармливают брошенного красного волчонка

В парке флоры и фауны «Роев ручей» у пары красных волков в первый раз появилось потомство. Об этом сообщают в пресс-службе зоопарка.

Волчонок родился у пары волков, родители приехали в Красноярск из разных зоопарков. Самец Кайф — из новосибирского, а самочка Верона — из читинского. У них родилась самочка, которую назвали Геля. Однако зоологам пришлось забрать детеныша на искусственное вскармливание, так как волки не справились со своими родительскими обязанностями. Сейчас малышке уже месяц, её кормят заменителем молока и мясом. Волчонок чувствует себя хорошо и уже начинает проявлять повадки хищника: пытается рычать и кусаться.

После наступления тепла маленькая волчица будет жить в открытом вольере, где её смогут увидеть все желающие. А потом её планируют передать в один из российских зоопарков.