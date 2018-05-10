В «Аптекарском огороде» расцвела дицентра красивая

Как сообщается в пресс-службе «Аптекарского огорода», на днях с ботаническом саду расцвела дицентра красивая.

Дицентра красивая или разбитое сердце или сердцецвет красивый или тихоокеанское кровоточащее сердце (Dicentra formosa) из семейства маковых расцвела на XVIII Весеннем фестивале цветов в «Аптекарском огороде». Гости сада могут увидеть необыкновенное растение с цветами в форме сердца. Увидеть его можно будет в Теневом саду и узнать в выходные дни.

Родина разбитого сердца — тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. Летом растение, как правило, впадает в спячку, а осенью вновь расцветает. Дицентра была открыта в 1792 г. шотландским биологом Арчибальдом Мензисом. Культивируется с XIX века.

Фото взято: https://wallbox.ru/resize/1920x1080/wallpapers/main/201632/e6dd018511182f8.jpg