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В «Аптекарском огороде» расцвела дицентра красивая
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В «Аптекарском огороде» расцвела дицентра красивая 

Управа района Южное Бутово 25 минут назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается в пресс-службе «Аптекарского огорода», на днях с ботаническом саду расцвела дицентра красивая.
Дицентра красивая или разбитое сердце или сердцецвет красивый или тихоокеанское кровоточащее сердце (Dicentra formosa) из семейства маковых расцвела на XVIII Весеннем фестивале цветов в «Аптекарском огороде». Гости сада могут увидеть необыкновенное растение с цветами в форме сердца. Увидеть его можно будет в Теневом саду и узнать в выходные дни.
Родина разбитого сердца — тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. Летом растение, как правило, впадает в спячку, а осенью вновь расцветает. Дицентра была открыта в 1792 г. шотландским биологом Арчибальдом Мензисом. Культивируется с XIX века.
Фото взято: https://wallbox.ru/resize/1920x1080/wallpapers/main/201632/e6dd018511182f8.jpg
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