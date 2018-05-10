Асад считает, что на Ближнем Востоке идет всемирная война нового типа

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке , а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.

С 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин приказал вывести российские войска из Сирии, которые находились там с сентября 2015 года по запросу Дамаска . Однако на территории арабской республики остается постоянная группировка на военных базах Хмеймим и Тартус.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне . Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

"Я очень надеюсь, что мы не увидим никакого прямого конфликта между сверхдержавами", — сказал он.

На вопрос, не боится ли он возможности третьей мировой войны в Сирии, Асад ответил отрицательно.

"Нет, и вот по какой-то причине: к счастью, есть мудрое руководство России, которое знает, что Соединенные Штаты являются проблемой конфликта. С начала кампании Трампа их повестка дня против России: либо создать конфликт с Россией, унизить Россию, либо подорвать Россию. Из-за благоразумия русских мы можем избежать эскалации", — сказал президент Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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